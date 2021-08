Biasin: “Inter più serena dopo mesi di massacro. Juve? Scelta sciagurata”

Le considerazioni del giornalista nel suo editoriale per Libero sul campionato di Serie A

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Libero, ha proposto alcune riflessioni sulle squadre d'alta classifica dopo due giornate di campionato. Questo il focus: "L’Inter campione d’Italia, dopo due mesi di massacro mediatico e scenari apocalittici, è partita alla grande ed è incredibilmente più serena di quella targata Antonio Conte; il Milan è tornato ad avere la consapevolezza dei grandi club e deve fare un monumento a mister Pioli, davvero bravo a “dare valore” a ognuno dei suoi ragazzi; Lazio, Roma e Napoli si godono i loro nuovi mister (Sarri, Mourinho, Spalletti), tutti e tre assai bravi a “capire” i loro nuovi gruppi di lavoro; l’Atalanta non ha ancora raggiunto il suo consueto ritmo, ma all’inizio fa sempre così. E occhio alla Fiorentina, appunto, ma pure al Sassuolo di Dionisi, saggio erede del grande De Zerbi".

Chi se la passa male, al momento, è la grande favorita: "Chi manca all’appello? Ovviamente lei, sua signoria la Juventus. Il club che ha dominato la scena tricolore per nove anni ed è stato modello per tutti gli altri, da un paio di stagioni paga una scelta illogica e sciagurata, quella chel’ha portata scientemente a mettere da parte l’antico motto («vincere è l’unica cosa che conta»), in funzione di un motto-bis decisamente snob («vincere “bene” è l’unica cosa che conta»)".