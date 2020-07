Biasin: “Inter, mezza rosa non si butta nel fuoco per Conte. Si vuole proseguire insieme?”

Dopo la cantata che Conte ha fatto ai suoi giocatori per la sconfitta con il Bologna, a Verona tutti si aspettavano apparisse un’altra squadra. Difficile, i calciatori che scendono in campo sono sempre quelli e non c’è solo stato l’atteggiamento a farli salire sul banco degli imputati. Gli infortuni, per esempio, hanno segnato parecchio la stagione, soprattutto nel momento della ripresa. Troppo pochi i giorni per recuperare.

In un suo articolo, Fabrizio Biasin ha sottolineato che “L’Inter è sfibrata, sconnessa, decisamente poco somigliante al suo mister. E tutto ciò fa riflettere assai, perché se sul finire della prima stagione targata Antò i (non) progressi sono quelli visti nella città di Giulietta, allora forse a monte non c’è tutta questa voglia di andare avanti insieme”.

Una riflessione del giornalista di chiara fede interista che sottolinea come probabilmente non ci sarà nessun divorzio ma “la sensazione è che mezza rosa non si stia “buttando nel fuoco” per il suo allenatore, prerogativa essenziale per una squadra targata Conte”.

Dopo il pari con il Verona sguardi e parole dell’allenatore hanno rivelato tutta la fatica della sua Inter che è insicura, nella quale funzionano pochi meccanismi e senza soluzioni alternative. Il giocatore si riferisce ai cambi e anche ai big della squadra che sembrano ormai aver mollato la presa. Solo Lukaku si è impegnato molto. “Non ci siamo perché avremmo potuto comprendere e accettare la “fatica del primo anno”, ma solo se accompagnata dai progressi“, sostiene Biasin. Perché la squadra di Conte non è riuscita a tenere il ritmo delle prime dieci giornate di campionato.

“Sono stati spesi 150 mln sul mercato e il mister parla di “pacchetto preconfezionato” e, oh, sarà anche così, ma per quanto “preconfezionato” non può ridursi a faticare contro Sassuolo, Bologna e Verona”, si legge ancora nello stesso articolo. C’è di nuovo aria di ‘si vedrà’ attorno all’ambiente nerazzurro e questa volta Biasin, come tanti tifosi nerazzurri, sono spiazzati, non se l’aspettavano.

(Fonte: starcasino.sport)