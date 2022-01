Biasin: “Inter, sì totale di Gosens. E questa è una bella risposta a chi…”

Il giornalista aggiorna sul futuro del tedesco: "L’Inter ha il “sì” totale di Gosens e presto presenterà la sua offerta all’Atalanta"

"L’Inter ha il “sì” totale di Gosens e presto presenterà la sua offerta all’Atalanta. Il solo fatto che uno dei più forti esterni al mondo non abbia dubbi su quale sia la migliore destinazione per lui è una bella risposta a chi, 6 mesi fa, parlava di “club in smantellamento”". Questa l'analisi di Fabrizio Biasin, giornalista, che aggiorna sul futuro di Robin Gosens, che ha accettato la proposta dell'Inter, e una piccola frecciata verso chi considerava la società nerazzurra ormai ridimensionata.