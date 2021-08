Biasin: “Inter allo sbando? La verità è un’altra. Salti mortali dal mercato”

Il giornalista di Libero commenta per TMW i recenti rumors sulle questioni societarie che riguardano i nerazzurri

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin è tornato a parlare dell'Inter e in particolare della situazione societaria. Queste le novità del giornalista di Libero in merito: "Inter: il “dramma” secondo cui i nerazzurri sono una squadra allo sbando pare essere più un desiderio di qualche disfattista piuttosto che la verità. È evidente che nel breve periodo la proprietà dovrà ragionare sulla cessione, ma nel frattempo chi gestisce le cose a livello di mercato sta facendo discreti salti mortali".