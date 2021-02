Biasin: “Inter, Suning tratta con altri due fondi. Non è una buona notizia perché…”

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha parlato anche del futuro societario con l’Inter. Questo l’aggiornamento sui piani di Suning: “Il dialogo con Bc Partners si è interrotto, Suning tratta con altri due fondi. Questo significa che A) BcPartners non convinceva (sebbene non avesse ancora avanzato un’offerta ufficiale) o B) Gli altri fondi propongono più grano. In ogni caso, si allungano i tempi e questa non è certo una buona notizia”.