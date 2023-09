Biasin: “L’Inter ha switchato, è più serena e consapevole. Dimarco strepitoso”

Intervenuto negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro l'Empoli: "Questa settimana la squadra ha giocato due brutte partite: la prima a San Sebastian e poi a Empoli. Ed è riuscita a cavarsela in entrambi i casi: e questa cosa mi fa pensare molto bene, vuol dire che hai switchato. L'anno scorso l'Inter ha giocato tante gare come Empoli e ha perso: è più serena e consapevole. Ha giocatori che sono maturati e uno è Dimarco, gol strepitoso. L'Inter ha aumentato le rotazioni in mezzo ma ci sono un paio di giocatori che puoi schierare anche davanti".