Biasin: “Alti e bassi Inter? Ecco il motivo. La squadra è vecchia ma la proprietà…”

"Inter e Milan sono due squadre imperfette con alti e bassi. Adesso Pioli è sulla parte alta della scala e Inzaghi in quella bassa, due settimane fa era l'opposto. Oggi c'è il massacro di Inzaghi, si guarda poi la classifica ed è secondo. Prima di massacrare un allenatore bisogna pensarci mille volte. Alti e bassi dell'Inter? Per me perché si cambia troppo. Ieri Spalletti ha schierato 10/11 della stessa formazione vista in Champions qualche giorno prima, l'Inter non lo fa e forse non può farla perché è una squadra vecchia e non ci si può permettere di far giocare tante partite agli stessi giocatori. E questa cosa si vede in campo. Manca la proprietà? Non possiamo dirlo perché tre giorni prima l'Inter fa una grande partita contro il Porto e tre giorni dopo una pessima col Bologna. L'Inter è in semifinale di Coppa Italia, ha vinto in Supercoppa, è meglio del 99% delle altre squadre tranne il Napoli, come si fa a dire che non c'è la società? Le altre allora che problema hanno?"