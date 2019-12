Nel corso del suo editoriale per TMW, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato dell’Inter, aggiornando sui principali nomi in entrata: “Vidal è il prediletto per il centrocampo ma l’affare è complicato, l’alternativa si chiama Nandez del Cagliari, ma solo se i nerazzurri accetteranno di “concedere” Nainggolan anche la prossima stagione. A sinistra, invece, l’obiettivo è sempre lo stesso e si chiama Marcos Alonso: si può fare”.