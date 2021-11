Biasin: “Inzaghi non sarà Guardiola, ma queste cose gli vanno decisamente riconosciute”

Il commento del noto giornalista di Libero sul lavoro che sta svolgendo Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter

Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero, su Twitter ha detto la sua in merito al lavoro che sta svolgendo Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter. Ecco il pensiero di Biasin: "Ok, Inzaghi non sarà Guardiola ma - a prescindere da qualche limite di “equilibrio”, soprattutto nei finali di partita - la sua Inter ha sempre l’atteggiamento giusto e gioca davvero un calcio moderno e gradevole", si legge.