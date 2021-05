Biasin: “Inter, si arriverà alla cessione al fondo. Conte? Poche chance. Allegri e Inzaghi…”

Del momento del club interista ha parlato a Tutti Convocati, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato quello che potrebbe succedere sulla panchina

"Se Marotta riesce a fare il miracolo di mettere assieme proprietà e allenatore deve essere santificato perché, ad ora, le possibilità sono poche. Conte dice che gli era stato promesso un mercato in ascesa e le posizioni ora se rimangono così sono distanti. Il calcio è fallito, noi facciamo finta che non sia così ma è fallito. E non si non considerarlo. Un allenatore come Allegri non più tardi di un mese e mezzo fa era convinto che con questa Inter si sarebbe potuti arrivare alla semifinale di Champions. Allegri avrebbe accettato prima di Villa Bellini. Se la squadra resta questa rimane ultra competitiva, se se ne vanno due e cerchi di sostituirli secondo me rimani in gioco, non lo sei se ne vanno via 8. C'è in ballo la questione quattrini, Conte non se ne va via a zero, ha ingaggio da 13,5 e e non trovano accordo su prosecuzione devono trovarlo sulla buonuscita. Non è facile per Zhang se vuoi mettere a posto i conti con buona gestione servono 10 anni, perché devi provare a vincere anche trofei. Nel breve periodo credo si arriverà a una cessione dell'Inter al fondo. Marotta lo farà un tentativo con Allegri, lo ha già fatto ma è vicinissimo alla Juve. Su Inzaghi faccio un passo indietro, c'è una possibilità ma non è la priorità. Se prendi Sarri devi cambiare la rosa, ha poco senso".