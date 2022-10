Biasin: “Inter, scelta illogica di Inzaghi per la porta. E’ masochismo se…”

Così il giornalista: "Continua con il gioco dell'alternanza in porta: l'altro giorno il titolare era Onana? Ebbene, oggi tocca di nuovo a capitan Handanovic"

Marco Astori

Tra le pagine dell'edizione odierna di Libero, Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così la scelta dell'eventuale alternanza in porta in casa Inter tra Samir Handanovic e André Onana: "La scelta, va detto, è coraggiosa, per qualcuno sciagurata, altri la definiscono semplicemente illogica. Ecco, noi facciamo parte del terzo gruppo. Dopo la bellissima prova della sua Inter contro il Barcellona, Simone Inzaghi si gioca molto oggi a Reggio.

Gioca contro il Sassuolo la squadra di Dionisi ha appena servito cinque pizze alla Salernitana - e continua con il gioco dell'alternanza in porta: l'altro giorno il titolare era Onana? Ebbene, oggi tocca di nuovo a capitan Handanovic.Badate bene, non è che tra i due ci sia chissà quale differenza, il buon Samir non è più all'apice ma non è neppure il disastro che si vuol far passare. Qui però il problema è un altro: se la piazza "vota" Onana e i compagni lo abbracciano come si fa con gli orsacchiotti, se il ragazzo sorride paciarotto, se - soprattutto - vale ancora il detto "finché la barca va...", allora scegliere di levarlo dal campo suona tantissimo come mossa pregna di masochismo.

Ché se per caso lo sloveno dovesse combinare anche solo mezza boiata, apriti cielo!, nessuno perdonerebbe lui e chi lo ha messo in campo. Anche per questo, oggi, l'Inter ha bisogno della partita perfetta e, soprattutto, non deve minimamente pensare al Camp Nou e a quello che, presumibilmente, sarà uno spareggio per accedere agli ottavi di Champions (mercoledì). L'Inter deve a tutti i costi ritrovare la vittoria in campionato - giocar bene è relativo-, viceversa torneranno i nuvoloni sulla capoccia di Simone da Piacenza".