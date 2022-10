Biasin ironizza: “Inter paga l’arbitro? Caro Xavi, capiamoci: qui non c’è…”

Tra le pagine dell'edizione odierna di Libero, Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così le proteste veementi di Xavi dopo Inter-Barcellona: "In Spagna sono incazzati come bisce all'arrivo del tagliaerba e il motivo è noto: al minuto 90 Dumfries tocca con mano un pallone in piena area, l'arbitro dopo lungo consulto non fischia il rigore, il tecnico del Barcellona Xavi fa un gesto inequivocabile (una cosa come dire «L'Inter ha pagato gli arbitri!»), la stampa iberica riesce nell'incredibile impresa di unire periodici filo-Real con quelli filo-Barça al grido di «è stata un'ingiustizia!».