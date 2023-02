Biasin: “Le italiane in Europa hanno esagerato. Inter? Conta le cento lire e…”

Lungo focus su 'Libero' di oggi a firma di Fabrizio Biasin. Il noto giornalista si è soffermato sui risultati ottenuti dalle squadre italiane in Champions League. Questa la sua riflessione: "Siccome siamo italiani e ci piace esagerare... stiamo esagerando. Se fino a ieri l'altro era tutto un «quanto facciamo schifo» e «ma dove vogliamo andare col nostro calcio da quattro soldi» e «siamo il quarto mondo pallonaro» e così via, ora, dopo le partite di andata degli ottavi di Champions è tutta una celebrazione. «Siamo rinati!», «conquisteremo l'Europa!», «che belli che siamo alla faccia degli inglesi». Ed è vero, gli inglesi hanno preso gli schiaffoni (pareggio per il City, sconfitte per Chelsea, Liverpool e Tottenham, per un totale di zero vittorie in quattro partite) ed è altrettanto vero, noialtri con i successi di Napoli, Milan e Inter ci siamo fatti belli agli occhi del Vecchio Continente ma... calma".