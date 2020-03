Biasin: “Juve, Inter e Milan d’accordo: c’è la soluzione per salvare il calcio italiano”

Attraverso il suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin è tornato a parlare delle difficoltà in cui versa il calcio italiano. In particolare, il collega torna sul taglio degli stipendi, con il quale la stagione potrebbe anche terminare, permettendo di pianificare con più calma e lucidità il futuro: “La soluzione-Juve (condivisa da molti club, tra l’altro) è decisamente la più intelligente e meno “invasiva” per tutti. Certo, si deve sperare che i tesserati capiscano, ma ci sono vari modi per convincerli ad accettare il taglio degli stipendi. Oh, capiamoci, non tutti i giocatori della Juventus sono stati felici di rinunciare all’ambaradan, ma in qualche modo il loro sacrificio sarà ricompensato. Prolungamento dei contratti, soluzioni interne, riconoscimento di bonus futuri… Un modo per risarcirli, almeno parzialmente, si troverà. Nel frattempo il club potrà tirare un sospiro di sollievo in attesa di tempi migliori. Questa cosa, traslata agli altri club di A potrebbe essere la salvezza di tutto il movimento: lo pensa la Juve, lo pensano anche l’Inter e il Milan, lo pensa la maggioranza dei club (non la Lazio per evidenti motivi)”.