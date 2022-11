Biasin: “Juve-Inter, i nerazzurri hanno commesso un peccato mortale”

La sconfitta per due a zero contro la Juventus ha deluso molto l'ambiente Inter . Dopo quattro vittorie in campionato e la qualificazione agli ottavi di Champions League , la squadra di Inzaghi sembrava essersi messa alle spalle la crisi avuta nella prima parte del campionato.

Poi ha anche ironizzato su un giocatore in particolare, Adrien Rabiot che ha segnato contro i nerazzurri: «Prima o poi salteranno fuori i detrattori del francese. I professoroni del commento che “quello lì non serve a niente”, “quanti soldi buttati dalla Juve”, “incredibile che giochi sempre”. Tipo me». Effettivamente il centrocampista francese in questa stagione ha saputo essere decisivo per la sua squadra