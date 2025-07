"La Juve ha speso un miliardo in 5 anni. Si potrà dire che deve lottare per lo scudetto? O è sempre l'anno zero?", la provocazione di Biasn.

Una riflessione che colpisce nel segno, soprattutto in un momento storico in cui il club bianconero sembra vivere in una continua fase di transizione. Tra cambi in panchina, rivoluzioni societarie e una politica sportiva spesso altalenante, la Juve sembra non trovare una vera direzione. Eppure, i numeri parlano chiaro: un miliardo investito in cinque stagioni non può giustificare l’assenza di obiettivi concreti.