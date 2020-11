Biasin su Kolarov positivo: “Grande idea la pausa per le Nazionali. In giro una settimana per…”

Altra tegola per l’Inter perché, nella giornata di oggi, i nerazzurri hanno annunciato la positività di Kolarov che non sarà a disposizione per il match contro il Torino. Il giornalista Fabrizio Biasin ha così commentato la vicenda, con il serbo che era tornato in anticipo dal ritiro della Nazionale:

“- Kolarov parte per il ritiro della Serbia in condizioni fisiche precarie.

-Non gioca contro la Scozia

-Rientra in anticipo a Milano

-Risulta positivo.

Kolarov è stato in giro una settimana per nulla. Anzi no, per prendere il virus.

Grande idea questa Pausa per le Nazionali”.