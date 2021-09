Biasin: “Conte-Arsenal? Ha in mente altro. Lautaro? Tempo fa mi aveva detto…”

Il giornalista ha parlato del possibile approdo del tecnico al club inglese e si è soffermato sull'argentino dell'Inter

In un'intervista rilasciata a calciomercato.it, Fabrizio Biasin ha parlato di Lautaro Martinez e si è soffermato anche su Conte e la possibilità che vada all'Arsenal. «Sono convinto anche io che Conte non vada all’Arsenal, sta dicendo a tutti di voler avere un anno di stop per ripartire con un progetto importante l’anno prossimo e ora l’Arsenal non lo è».

Ha parlato anche dell'attaccante argentino e ha spiegato: «Vuole restare all'Inter e il club nerazzurro vuole continuare con lui. 5.8 mln a stagione, il contratto per il rinnovo fino al 2025 è già pronto. Credo che tutto possa essere ufficializzato settimana prossima o quella successivo. Tempo fa mi ha detto che sarebbe rimasto anche se fosse andato via Conte. E lui mi sembra uno che mantiene la parola. Arsenal? I calciatori sono interessati al portafoglio ma l'Arsenal non è un club appetibile per i giocatori importanti. L'argentino all'Inter sta bene, ha appena vinto lo scudetto e ha mille motivi per crescere. Poi magari non resta fino al 2025, magari viene ceduto l'anno prossimo a cento mln ma il rinnovo tutela tutti».