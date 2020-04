Biasin: “Lautaro? Per me resta, l’Inter è più solida del Barcellona. E il futuro di Icardi…”

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin è intervenuto nella diretta su Instagram con Pierluigi Pardo e ha parlato della ripresa della Serie A:

“Ho visto questo protocollo, nelle intenzioni è molto bello ma bisogna usare logica. Si deve fare un tentativo ma mi pare impossibile. Bisogna però pensare ad un piano B, dobbiamo già sapere cosa fare. Sembra che si stia dicendo: ‘Partiamo e poi vediamo’. Si rischia di perdere due mesi, ora ci sono troppi inconvenienti”.

LAUTARO – “Tutti i calciatori hanno un prezzo, abbiamo visto Zidane e Ronaldo andare via. Il Barcellona ce li ha 111 milioni? Ha una grandissima storia ma secondo me è più solida l’Inter del Barcellona. Non credo ci sia la possibilità di farla. Lautaro poi ha tutta questa voglia di andarsene? Credo che resterà all’Inter. L’anno scorso era partito così così ma poi l’esplosione di quest’anno era impronosticabile”.

ICARDI – “Dove va? Non lo so ma secondo me non lo sa neanche lui. Secondo me resta a Parigi, te la butto lì”.