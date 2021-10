Biasin: “Lautaro per sempre all’Inter? Si vedrà, di sicuro con questo rinnovo…”

Così il noto giornalista su Twitter si è espresso sul rinnovo di contratto con l'Inter di Lautaro Martinez

Su Twitter, il noto giornalista di Libero Fabrizio Biasin si è espresso così sul rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l’Inter: “Rinnovo significa “giocherà per sempre con l’Inter?”. Magari sì, oppure no, si vedrà, di sicuro vuol dire conoscere il significato del termine “rispetto”. Ecco, diciamo così, in futuro difficilmente Lautaro verrà fischiato a San Siro dai tifosi dell’Inter. Si chiamano scelte”. Dopo la firma, nelle prossime ore arriverà l’annuncio ufficiale del club nerazzurro.