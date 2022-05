Biasin: “Inter, stagione che può diventare straordinaria. Inzaghi lavoro importante”

Il giornalista, nel suo editoriale per Tmw, ha parlato anche dell'Inter e del lavoro del tecnico alla guida dei nerazzurri

Ho sentito dire che l’Inter, senza scudetto, dovrà fare amicizia col termine “fallimento”. Quante esagerazioni, quante boiate si sentono nell’universo calcio. L’Inter sta disputando una buona stagione che può diventare straordinaria in caso di scudetto e coppa Italia, oppure amara in caso di secondo posto e sconfitta in coppa. Ma guai a parlare di fallimento, soprattutto dopo aver visto come i nerazzurri hanno risposto al flop contro il Bologna. Inzaghi sta facendo un lavoro importante, chi non lo vede ha un problema tutto suo.