Biasin: “Se mai ci fossero dubbi, Lazaro non rientra nei piani dell’Inter”

L'esterno austriaco, rientrato a Milano dopo il prestito al Benfica e utilizzato nelle ultime amichevoli, non resterà in nerazzurro

Nonostante l'impiego nelle amichevoli pre campionato, inclusa quella di ieri disputata a Lens (in cui è sceso in campo dal primo minuto), Valentino Lazaro non rientra nei piani dell'Inter. Ne è convinto Fabrizio Biasin, che su Twitter scrive: "Se mai fosse venuto il dubbio a qualcuno, Lazaro non rientra nei piani dell'Inter".