Biasin: “Lukaku mi ha stupito per l’atmosfera che ha creato. Eriksen? Non è certo un problema”

Fabrizio Biasin, ospite di Tiki Taka, ha parlato della vittoria dell’Inter nel derby e non solo: «Meglio Sanremo o San Siro? Se è come ieri, meglio San Siro. Come ho vissuto il derby? Io non mi sono svestito come Ciccio Valenti. Io ho visto il derby a casa, con coscienza. Volevo spegnere, ma poi è andata bene. E sono felice. Lukaku? Sta impressionando tantissimo, credevo ci volesse più tempo perché pensavo servisse più tempo perché arrivava da un anno difficile, con tante aspettative, 80 mln di cartellino. Mi ha stupito non tanto per quello che fa in campo ma per l’atmosfera che ha creato. Dove gioca Eriksen? Un giocatore di qualità superiore che va a fare da mezzala in mezzo al campo con Barella e Brozovic. Non credo che Eriksen sia un problema: è arrivato dieci giorni fa, lo volevano tutti e adesso diventerebbe un problema? Sono d’accordo sul fatto che abbia bisogno di tempo, quello sì. A San Siro non vedevo una punizione in quella maniera da chissà quanto tempo e anche quello è importante perché sui calci da fermo l’Inter ha fatto fatica negli ultimi anni».

(Fonte: tiki taka)