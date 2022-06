Biasin: “Lukaku-Inter, operazione miracolosa. Ci fosse stata la Granovskaia…”

"Non è proprio la cosa più bella da dire e lo sappiamo perfettamente, ma è anche un dato di fatto: il ritorno ormai scontato di Romelu Lukaku all’Inter grazie a un’operazione che potremmo definire “miracolosa” si concretizza soprattutto in conseguenza di quello che sta capitando in Ucraina. Il motivo è semplice: senza il conflitto innescato dai russi, Abramovich sarebbe ancora alla guida del Chelsea e, soprattutto, a comandare la baracca ci sarebbe lei, la temibilissima Marina Granovskaia, dirigente/sergente che tutto avrebbe concesso, tranne un prestito che sa di trionfo per la strategia targata Marotta/Ausilio e di totale sconfitta per la nuova proprietà del club londinese".