Biasin: “Lukaku-Inter? Missione quasi impossibile, ma Romelu spera di riuscirci”

Fabrizio Biasin, tra le pagine dell'edizione odierna di Libero, ha parlato del futuro di Romelu Lukaku, confermando la volontà del centravanti di tornare all'Inter: "Il colosso belga, costato al Chelsea 115 milioni meno di un anno fa, continua a pressare per tornare a Milano. Di più, ha chiesto e ottenuto che un suo rappresentante (e avvocato) possa incontrare la dirigenza nerazzurra all'inizio della prossima settimana (probabilmente martedì). La missione resta quasi impossibile: il giocatore dovrebbe accettare un ingaggio da 7 milioni (attualmente ne guadagna praticamente il doppio) e, soprattutto, i nuovi proprietari del Chelsea dovrebbero accettare di lasciarlo partire in prestito. Francamente sembra tutto molto complicato, ma Romelu non molla e spera di riuscire nell'impresa".