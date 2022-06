Biasin: “Lukaku tratta da solo? Se c’è mezza speranza Inter meglio che…”

Le considerazioni del giornalista vicino all'ambiente Inter sulla notizia che circola da qualche giorno in casa nerazzurra

Romelu Lukaku ha fatto sapere all'Inter che tratterà lui stesso col Chelsea per tornare in nerazzurro. Lo ribadiscono i quotidiani di questa mattina e lo sottolinea anche Fabrizio Biasin, attraverso il suo profilo Twitter. Questo però il commento del giornalista a proposito della vicenda: "Lukaku tratta da solo? Ecco, se si vuole mantenere viva mezza speranza di rivederlo a Milano è meglio lasciar fare a chiunque altro, che ne so, un passante ubriaco, ché nell’ultimo anno Romelu quanto a strategie sbagliate è secondo solo a Will Smith".