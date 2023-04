Biasin: “Rocchi promuove Massa e affossa la classe arbitrale. Rosso a Lukaku…”

Il pensiero di Fabrizio Biasin sui fatti di Juventus-Inter di martedì sera . Così il giornalista sulle colonne di Libero è tornato sugli ultimi minuti della semifinale di Coppa Italia d’andata: “Al designatore Rocchi la direzione di Massa in Juve-Inter non è dispiaciuta, anzi. Il responsabile degli arbitri, complessivamente, ritiene che il direttore di gara si sia ben comportato. Oltre ai gialli mostrati durante la gara, tutti corretti, il fischietto è stato bravissimo anche nella gestione del delirio post-rigore.

L’esultanza di Lukaku è sì uguale a quella mostrata in nazionale, ma sarebbe stata accompagnata da un labiale (“Muti, muti”) che giustifica la seconda ammonizione. Se Massa avesse sentito cori a sfondo razzista avrebbe dovuto sospendere il gioco, ma non li ha sentiti e, quindi, giusto così. Al limite la colpa è di Lukaku che avrebbe dovuto avvisare l’arbitro (“Scusi, mi stanno ululando addosso”, una roba del genere). Per Rocchi, in definitiva, tutto ok. Bene, per l’ennesima volta abbiamo arbitri promossi dal designatore quanto a “regolamento”, ma bocciati dal resto del mondo quanto a “buonsenso””, si legge.