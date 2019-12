Biasin: “Mercato Inter, Conte avrà due rinforzi a gennaio. Si lavora per un terzo colpo”

Nel suo articolo per Libero, Fabrizio Biasin ha parlato delle prossime mosse di mercato dell’Inter in vista della finestra di gennaio:

“Da oggi tornerà a dominare il gran mercato delle panzane, quello di riparazione che porterà correttivi ma certo non quei 100 o 200 calciatori che verranno citati per tutto il mese di gennaio. Conte avrà un centrocampista in più, un esterno a sinistra e magari anche una punta (tentativi in corso con il Napoli per uno scambio Llorente-Politano)“.