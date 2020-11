Biasin, messaggio per i Nazionali: “Vidal è il Ciccio Caputo delle Ande. Ma ricordate…”

È un noto tifoso interista ed è un giornalista che dell’ironia ha fatto il suo marchio di fabbrica. Se si parla di calcio, d’altronde, la leggerezza aiuta a vedere le cose da un altro punto di vista. E in questo periodo in cui le Nazionali hanno rischiato di fare danni come la grandine, tra possibili infortuni e contagi, gli allenatori pregano prima di andare a dormire che vada tutto bene. Tra chi ha sottolineato più volte che la pausa era evitabile c’è proprio Fabrizio Biasin che poi su Twitter fa due conti su quanto successo negli ultimi giorni in Nazionale:

“Gol Hakimi. Grande Barella, assist Lukaku. Benissimo Bastoni su Lewandowski. Doppietta di Eriksen. Aggiungo il gol di Lautaro. E un altro gol di Vidal. Praticamente il Ciccio Caputo delle Ande. Bravissimi. Ora…ricordatevi di chi vi paga lo stipendio”. Sorriso finale e augurio. Perché chi ha fatto bene in Nazionale torni a Milano carico di buone intenzioni. Che all’Inter servono tutte.