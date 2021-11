Biasin: “Derby? Non dirò mai nemmeno sotto tortura che l’Inter è favorita. Il Milan…”

Fabrizio Biasin non vuole sentir parlare di Inter favorita nel derby di domenica sera contro il Milan: le parole del giornalista di Libero

Fabrizio Biasin non vuole sentir parlare di Inter favorita nel derby di domenica sera contro il Milan. Il giornalista di Libero, vicino alle vicende di casa Inter, ha risposto così ospite di Tutti Convocati in merito al pronostico per la stracittadina:

"Non dirò neanche sotto tortura che l'Inter arriva favorita al derby, il Milan ha vinto praticamente tutte le partite, è una squadra temibile per tutti in Italia in questo momento".