Biasin: “Milenkovic? L’Inter ci sta lavorando e a me piace tantissimo. Skriniar…”

"In casa Inter stanno lavorando per trovare una soluzione in difesa, l'Inter ha dovuto virare su piano alternativo dopo quello che è successo con Bremer. Ora bisogna completare il reparto, se rimane Skriniar, devi trovare un difensore di completamento che costi meno di Bremer ma che dia garanzie. Secondo me Milenkovic vale tantissimissimo, mi piace e ha numeri importanti. L'Inter metterebbe una bella pezza dopo la cosa brutta successa ad inizio settimana con Bremer"