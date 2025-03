Fabrizio Biasin, ospite a Pressing, rispedisce al mittente le pressioni sull'obbligo di scudetto, che ormai da mesi gravano sull'Inter. Il Napoli, dopo gli investimenti estivi, non ha obblighi?

"Io sento dire che l'Inter è tenuta a vincere lo scudetto, che è la favorita. Ma se guardate il calendario la favorita non è l'Inter. Era favorita a inizio anno? Ma questo si narra, non è una legge. A fronte di investimenti zero dell'Inter e di centinaia di milioni da parte delle altre, forse ad un certo punto toccherà anche alle altre dover vincere.