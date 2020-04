Biasin: “A meno di miracoli il calcio tornerà la prossima stagione. La non decisione di Spadafora…”

Il futuro della Serie A è sempre in bilico. Ancora non si sa se si potrà concludere il campionato o se si dovrà pensare alla prossima stagione. Di questo tema ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin su Libero:

“A meno di miracoli il pallone tornerà a rotolare la prossima stagione. Sul “quando” non ci sono risposte e il motivo è semplice: non lo sa nessuno, neppure il presidente dell’Uefa Ceferin che tanto si sta spendendo per riuscire a far terminare i campionati qua e là in giro per l’Europa («La ripresa del calcio è sicuramente possibile» ha detto ieri Tim Meyer, presidente della Commissione medica dell’Uefa). Poi tocca dirla tutta: questa (non) decisione – quella di Spadafora, per intenderci – fa male, ma probabilmente è anche l’unica che in questo momento ha davvero senso: ci sono troppi rischi da correre, rischi che, magari, nei prossimi mesi potranno essere ridotti o aggirati”.