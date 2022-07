Biasin: “Mkhitaryan è 100 Vidal! Un solo giocatore non toglierei mai all’Inter”

Le nuove alternative di Simone Inzaghi in casa Inter. Fabrizio Biasin su Twitch ha parlato così degli innesti a centrocampo nei nerazzurri: “Mkhitaryan vale 100 volte Vidal e Asllani copre il buco del vice-Brozovic. Lì a centrocampo ci sono molte possibilità di ruotare i giocatori, per me anche Mkhitaryan in questo senso giocherà molto. Io l’unico che non toglierei mai nell’Inter è Brozovic, ma a volte anche lui dovrà tirare il fiato. Mi hanno detto, dall’Inter, che l’obiettivo è fare delle coppie con titolari e riserve quasi dello stesso livello”, ha detto al canale di calciomercato.it.