Biasin: “Non posso essere triste per la sconfitta. Inter alla pari del Real Madrid”

Intervenuto al programma radiofonico Tutti Convocati, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della sconfitta di ieri dell'Inter con il Real Madrid:

"Non riesco a essere triste per la partita di ieri. Un conto la sconfitta dell'anno scorso uno quella di ieri. L'Inter ha giocato all'altezza del Real Madrid e non accadeva da anni. Continuo a pensare che sia stata una bella partita. Lukaku? Probabilmente la vittoria con lui la portavi a casa. Lui col Real lo scorso anno ha giocato e non ha segnato per colpa sua. L'atteggiamento dell'inter non era quello di ieri sera. Sbagliato ragionare su Lukaku, ha portato uno scudetto, gol e 115 milioni. Ora un altro mondo. Ieri ho visto un gran portiere dall'altra parte".