Continua il periodo negativo di André Onana allo United. Il portiere camerunense ha subito altri tre gol nell'ennesima sconfitta dello United, questa volta in casa ad Old Trafford contro il Bournemouth.

"Altra prestazione così-così, 21 gol presi in 16 giornate di Premier: Onana ce la sta mettendo davvero tutta per tornare all’Inter in prestito con diritto di riscatto. Tutta".