Biasin: “Onana? Siamo nel campo delle leggende metropolitane. Ora due certezze”

Attraverso le pagine di Libero, Fabrizio Biasin ha provato a ricostruire quanto accaduto ad André Onana nella giornata di ieri. Questo il focus: "Come spesso accade in casi come questo si entra nel campo delle leggende metropolitane. C’è chi dice che il 26enne abbia avuto un duro confronto con Song, reo di aver chiesto al suo giocatore un’interpretazione più tradizionale del ruolo, a fronte di quella “modernissima” portata avanti dal ragazzo (contro la Svizzera, spesso, si è ritrovato a ridosso della metà campo); altri sostengono che lo stesso Onana abbia contestato alcune scelte di formazione, ma vatti a fidare. In un caso o nell’altro la situazione resta assai tesa".

Cosa accadrà ora? Prosegue l'analisi di Biasin: "Una certezza ce l’abbiamo, anzi due. La prima: in casi come questiè sempre meglio utilizzare la diplomazia, evitare “il caso”, magari grazie all’opera di qualche “colonna”. Nel caso specifico, il presidente della federazione, Samuel Eto’o, non è riuscito a “tamponare”. La seconda: i tre gol incassati contro la Serbia non sono stati responsabilità diretta del vice Epassy, ma certo l’estremo difensore dell’Abha (club camerunese) non ha fatto nulla per evitarli. Contro Casemiro e compagnia, Onana, servirebbe eccome..."-