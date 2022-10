Inter, Biasin: “Onana? Inzaghi non vuole abbandonare il suo capitano. Lo scudetto…”

Intervenuto in collegamento con DAZN, Fabrizio Biasin , giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter in vista della gara di domani col Sassuolo: "Rispetto alla condizione pre Barcellona adesso l'Inter ha qualche certezza in più, ovvero la consapevolezza di essere un gruppo: se gioca da squadra come l'altra sera, l'avversario diventa relativamente importante. Si parla tantissimo del portiere, abbiamo capito che in campionato gioca Handanovic e in Champions gioca Onana.

La piazza spinge per quest'ultimo ma Inzaghi non vuole abbandonare il suo capitano. In regia invece in modo molto saggio dà un'altra chance ad Asllani, che con la Roma ha giocato bene: è giusto puntare su di lui. Mi rimane un dubbio tra Gosens e Dimarco, non escluso che giochi Federico titolare. Scudetto? Se hai perso 4 partite nelle prime 8 difficilmente ci arrivi, però è un campionato particolare: non c'è una squadra in grado di ammazzarlo e c'è una pausa lunghissima. L'Inter avrà ancora chances se arriverà alla pausa con non più di 6/7 dalla prima: se riduce un pochino le distanze, ha ancora speranze".