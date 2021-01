Biasin: “Dzeko-Sanchez? C’è talmente tanta voglia di fare questa operazione che…”

Intervenuto a Calciomercato.it, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato delle ultime news di mercato relative all’Inter:

“Dzeko–Sanchez? Per me c’è talmente tanta voglia di fare questa operazione che ci proveranno in tutti i modi. Magari per questa operazione si riesce a trovare un qualche tipo di incastro. Non è ancora il momento per l’annuncio del rinnovo di Lautaro Martinez, fino a quando non capiremo l’indirizzo della proprietà non si farà nulla. Dzeko–Icardi? Non è mai passato nella mente di Leonardo e di nessuno a Parigi. Pochettino l’ha subito schierato titolare e Icardi ha risposto immediatamente andando a segno in diverse occasioni”