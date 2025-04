Curioso siparietto durante l'ultima puntata di Qsvs. Protagonisti Fabrizio Biasin e Franco Ordine. Si parla del tifo, durante la diretta di Bologna-Napoli. Fabrizio Biasin ha lanciato una stilettata nei confronti di Ordine: "E' vero, non posso dire che tifi Bologna ma che tifi Milan fammelo dire".

Ordine, a questo punto, ha reagito in maniera veemente: "Ma proprio no, ti sbagli di grosso"

Ordine: "Non fare lo spiritoso perché poi ricordati che c'è un Dio nel pallone. C'è Dio con la d minuscola, il Padre Eterno c'è. E il Padre Eterno si sveglia. E poi si sveglia. E poi si sveglia, tra l'altro. E poi si sveglia. E poi si sveglia. Pure il tifo d'accompagnamento vogliono. Che meraviglia, guarda. Che meraviglia. Dazn non trova l'audio. Dazn non trova l'audio"