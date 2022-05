Biasin: “Perisic? L’Inter è già al limite. Andare oltre sarebbe illogico perché…”

Il pensiero del giornalista sul futuro del croato: "Opinione certamente poco condivisa: l’Inter con Perisic è già al limite"

"Opinione certamente poco condivisa: l’Inter con Perisic è già al limite. Nel senso che 4.5 milioni per 2 anni sono un’enormità. Intendiamoci, il giocatore è fortissimo, ma andare oltre per un 33enne sarebbe illogico, soprattutto se hai già un’alternativa. E che alternativa". Questo il commento di Fabrizio Biasin, giornalista, in merito al futuro di Ivan Perisic: la volontà dell'Inter è quella di rinnovargli il contratto ma le sue richieste ad oggi appaiono troppo alte.