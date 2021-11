Biasin: “Rinnovo Perisic? Occorre valutare le volontà sue e dell’Inter. Brozovic…”

Il giornalista commenta la situazione contrattuale dell'esterno nerazzurro

Adesso la preoccupazione dei tifosi nerazzurri è quella di perderlo visto che ha un contratto in scadenza a giugno 2022. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin commenta così la situazione contrattuale del giocatore: "Dal suo ritorno dal Bayern è stato bravo ad applicarsi come esterno ed ora è uno dei migliori in questo ruolo. Per il rinnovo occorre valutare le volontà sue e del club. Brozovic lo ritengo più difficilmente sostituibile".