Biasin: “Pioli dice Inter nettamente favorita come Allegri. Quello che non dicono…”

Il giornalista ha commentato le parole post gara dell'allenatore rossonero che si è soffermato sulla lotta scudetto

Questo pomeriggio Stefano Pioli si è unito al pensiero di Allegri. "Inter nettamente favorita per lo scudetto", è quanto dicono entrambi quando gli si chiede della lotta scudetto.

Biasin, su Twitter, ha commentato il pensiero espresso dal tecnico del Milan e da quello della Juventus con una riflessione: «Pioli post Venezia-Milan: "Ha ragione Allegri a dire che l'Inter è nettamente favorita per lo scudetto”. Diciamo che “è la favorita in base al calcio espresso fin qui” sarebbe meglio, ma questo non lo aggiunge nessuno».