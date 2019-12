Biasin: “L’Inter stasera aveva un grosso problema”. Poi gli auguri: “A Conte e Lukaku…”

Un’Inter in emergenza ha saputo travolgere un Genoa con 4 gol e tornare di corsa al primo posto in classifica, al pari della Juventus. Una serata, quella di San Siro, che ha messo in vetrina due grandi volti di questa squadra: Antonio Conte, vero condottiero, e Romelu Lukaku, autore di una doppietta. E proprio loro sono stati citati da Fabrizio Biasin nella sua analisi:

“La prerogativa delle grandi squadre è “mascherare i problemi”. L’#Inter oggi ne aveva uno grosso: una squadra messa insieme con lo scotch. L’ha superato alla grande, al resto ha pensato un piccolo #Genoa. Buon #Natale a tutti ma a #Conte e #Lukaku… un po’ di più. #InterGenoa“.

(Fonte: @FBiasin)