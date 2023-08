Nerazzurri in campo contro i francesi a Tokyo: reti inviolate all'intervallo dell'amichevole giapponese

Primi 45 minuti di gioco di PSG-Inter in archivio a Tokyo, sede dell'ultima amichevole giapponese dei nerazzurri. Contro gli ex Hakimi e Skriniar, la squadra di Simone Inzaghi non ha finora sfigurato ed ha anche avuto opportunità di pungere, ma il risultato è ancora di 0-0.