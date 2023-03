Biasin: “Su Retegui voglio dire una cosa. Petagna e Balotelli? Problema serio allora”

Ecco il pensiero di Fabrizio Biasin su Mateo Retegui, tra gli osservati speciali dell’Inter in chiave mercato da oltre un anno

Nel suo editoriale per il sito di Sportitalia, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così di Mateo Retegui. L’attaccante è tra gli osservati speciali dell’Inter in chiave mercato da oltre un anno e dopo l’exploit in Nazionale ha molti estimatori: