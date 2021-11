Biasin: “Non riconosco più Mourinho: si è messo contro mezza squadra. E la fase difensiva…”

Fabrizio Biasin non riconosce più il Josè Mourinho dei bei tempi. A Pressing, il giornalista ha commentato così il difficile momento della Roma

Fabrizio Biasin non riconosce più il Josè Mourinho dei bei tempi. A Pressing, il giornalista di Libero ha commentato così il difficile momento della Roma:

"Non riconosco più Mourinho: la sua strategia è sempre stata creare dei nemici esterni, ma qui invece se li è creati all'interno. Una volta attacca la società, poi mezza squadra. Il problema è che rischi di perdere anche l'altra mezza. Non lo riconosco più in qualità di allenatore: dov'è la fase difensiva? Il Venezia sembrava il Barcellona di Guardiola".