Biasin: “Rinnovi Lautaro-Barella certificano 2 cose. Per l’Inter ora manca una ciliegina”

L'Inter ha reso noto ufficialmente di aver rinnovato, dopo quello di Lautaro, anche il contratto di Nicolò Barella. Una bella notizia

"È bene ricordare che in estate molti davano per scontati i non-rinnovi di questo e quel giocatore dell'Inter. Lautaro-Barella certificano 2 fatti: -Il club non è così allo sbando come ipotizzato dai più. -La dirigenza sa il fatto suo. Ora manca solo la ciliegina: Brozovic".