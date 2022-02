Biasin: “Gosens perfetto per Inzaghi. Luogo comune su chi lascia l’Atalanta”

Manca sempre meno al ritorno in campo di Robin Gosens dopo l’infortunio. Così Fabrizio Biasin ha parlato del suo arrivo all'Inter

Manca sempre meno al ritorno in campo di Robin Gosens dopo l’infortunio. Così Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha parlato al canale Twitch di calciomercato.it dell’ormai imminente esordio con la maglia dell’Inter del tedesco: “Se si spegnerà fuori da Bergamo? Si tratta di un luogo comune. Sicuramente è vero che l’Atalanta li ha sempre venduti molto bene, facendo tanti soldi. Non è vero che tutti hanno fatto meno bene. Gosens anche in nazionale sa rendere molto, all’Inter col 3-5-2 e la stessa attitudine tecnico-tattica può fare molto bene. È perfetto per Inzaghi”.