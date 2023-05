Biasin: “Inter, bell’atteggiamento. Sul campo si sono aiutati. Brozovic…”

«Davvero una bella Inter, non tanto sul piano del gioco (la Roma ha messo insieme una partita davvero generosa), ma per l’atteggiamento», la considerazione del noto tifoso nerazzurro. Che ha anche aggiunto poi: «In campo si sono aiutati, tutte le scelte sono state azzeccate, sono arrivati 3 punti fondamentali. Grande testa, grande squadra: bravissimi». Per lui il migliore in campo della gara che si è giocata nella capitale è stato Brozovic che ha definito "dominante" nella partita contro la formazione romanista.